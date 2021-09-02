Çabasız şıklık (Pelin Karahan)

Ekoseli gömlek ve bootie'nin yarattığı dinamik efekti veren başka bir ikili neredeyse yok.Özellikle şehirde ve festivallerde.

Ekoseli gömlek ve bootie'nin yarattığı dinamik efekti veren başka bir ikili neredeyse yok.

Özellikle şehirde ve festivallerde...

Aksesuvarları ve Fendi çantasıyla baştan aşağı çok hoş olmuş.

Gün geçtikte kendi tarzını keşfeden ve daha da güzelleşen bir Pelin Karahan görüyoruz karşımızda.

Bravo, aynen devam.

Turist Engincan (Engincan Ural)

Engincan Ural konuşmaya değmeyecek kadar sıradan bir kombinle karşımızda.

Özellikle bu yaz sıcaklarında fitilli kadife ceketle havale geçirmeden dolaşması takdire şayan aslında. Fotoğraf makinesini taşıma şekli de İstanbul'u gezmeye gelen turistlerden farksız.

Bence hiç olmamış.

Şehir şıklığı denilince (Hazal Filiz Küçükköse)

Detaylara inilmediğinde gerçekten süper bir kombin.

Yeşil keten takımın rengi, siyah büstiyerin modeli o kadar güzel ki...

Ama ayakkabı ve Chanel çanta işin içine girdiğinde, tüm o cool görüntü yerini alaturkalığa bırakmış.

Yine de bunlar yüzünden beğenmemek haksızlık olur.

Kendine yakışan rengi ve modeli gayet iyi biliyor Hazal Filiz Küçükköse.

Kaynak: Hürriyet