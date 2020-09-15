C¸ukur 4.Sezon 3. Bo¨lu¨m Fragman
İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir ve ailenin kendine göre kuralları vardır.
İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir ve ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada
öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.
Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi
yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar,
yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena'dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç'ın Sena'ya söylediği gibi "ölene kadar mutlu" yaşayacaklarını düşünen
genç sevgililerin arasına Yamaç'ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç'ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.
Senaryo: Gökhan Horzum
Yapımcı: Kerem Çatay, Pelin Diştaş Yaşaroğlu
Yönetmen: Sinan Öztürk
İdari Yapımcı: Yamaç Okur
Müzik: Toygar Işıklı
2. Yönetmen: Özgür Sevimli
Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay
Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu
Oyuncu Kadrosu
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Sultan: Perihan Savaş Yavuz: Salih Kalyon
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan Cumali: Necip Memili
Celasun: Kubilay Aka
Efsun: Damla Sönmez
Azer: Cihangir Ceyhan
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Metin: Cem Uslu
Kemal: Uğur Yıldıran
Meke: Aytaç Uşun
Karaca: Ece Yaşar
Timsah: Ahmet Melih Yılmaz
Cüneyt: Onur Yar
Zafer: Tankut Yıldız Kutay: Lorin Merhart
#Çukur #ÇukurS4 #Çukurfragman
Kaynak: DailyMotion.com