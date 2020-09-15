C¸ukur 4.Sezon 3. Bo¨lu¨m Fragman İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir ve ailenin kendine göre kuralları vardır.

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir ve ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada

öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.

Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi

yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar,

yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena'dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç'ın Sena'ya söylediği gibi "ölene kadar mutlu" yaşayacaklarını düşünen

genç sevgililerin arasına Yamaç'ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç'ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.

Senaryo: Gökhan Horzum

Yapımcı: Kerem Çatay, Pelin Diştaş Yaşaroğlu

Yönetmen: Sinan Öztürk

İdari Yapımcı: Yamaç Okur

Müzik: Toygar Işıklı

2. Yönetmen: Özgür Sevimli

Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay

Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu

Oyuncu Kadrosu

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Sultan: Perihan Savaş Yavuz: Salih Kalyon

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan Cumali: Necip Memili

Celasun: Kubilay Aka

Efsun: Damla Sönmez

Azer: Cihangir Ceyhan

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Metin: Cem Uslu

Kemal: Uğur Yıldıran

Meke: Aytaç Uşun

Karaca: Ece Yaşar

Timsah: Ahmet Melih Yılmaz

Cüneyt: Onur Yar

Zafer: Tankut Yıldız Kutay: Lorin Merhart

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Kaynak: DailyMotion.com