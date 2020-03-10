FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu - Haber
Ankara, Güncel

FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu

FETÖ/PDY davasında içinde hakim ve savcıların da bulunduğu ve ByLock'ta kurulan "LOVE" isimli gruptaki yazışmalar deşifre oldu. İtirafçı olan bir kişinin telefonundan mesajlara ulaşıldı ve "Akif Bey çok seçici, ten rengi beyaz olsun, boyu 165'ten yukarı, güzel olsun" gibi ifadeler dikkat çekti.

10.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:55
FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu

FETÖ'nün itirafçısı olan izdivaç görevlisi Serkan K'nin ByLock'ta 'LOVE' isimli bir grup kurduğu ve aralarında eski hâkim ve savcıların da bulunduğu üyelerinin 'eş siparişi' verdiği ortaya çıktı. Ankara'daki bir izdivaç toplantısındaki "Akif bey çok seçici bir arkadaş. Teni beyaz, boyu 1.65'ten yukarı, Zonguldaklı olacak" notu ise dikkat çekti.

21. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada FETÖ sanıklarına yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi.

"BEYAZ TENLİ OLSUN, GÜZEL OLSUN"

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; iddianamede şüphelinin ByLock yazışmalarına da yer verildi. Serkan K'nın "LOVE" isimli grubun kurucusu olduğu, grup katılımcıları arasında eski hâkim ve savcıların da bulunduğu belirtildi. Serkan K'nin ByLock mesajlarında "Akif Bey çok seçici bir arkadaş. Ten rengi beyaz olacak, boyu 165'ten yukarı, memleketi Zonguldak civarı olacak, güzel olacak gibi..." şeklinde yazışmalar tespit edildi.

İtirafçı Serkan K. ise "LOVE" isimli grupta örgüt içindeki evliliklerden sorumlu olan FETÖ/PDY üyelerinin yer aldığını söyledi.

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Haber
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
Bir devir sona erdi! ABD, 19 yıldır işgal ettiği topraklardan ayrılıyor Haber
Bir devir sona erdi! ABD, 19 yıldır işgal ettiği topraklardan ayrılıyor
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti Haber
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
Çinli uzmanın 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna verdiği yanıt korkuttu Haber
Çinli uzmanın "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna verdiği yanıt korkuttu
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Ali Babacan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Levent Can Sadi Konuk Müslüm Gürses
Spor İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Fernando Muslera Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Adana Petrol Yunanistan
Şu an buradasınız: FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 09:04:38. #1.15#