BUZDOLABI PATLAYINCA EVLERİ YANAN AİLE GECEYİ KOMŞULARINDA GEÇİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BUZDOLABI PATLAYINCA EVLERİ YANAN AİLE GECEYİ KOMŞULARINDA GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, mutfaktaki buzdolabının patlaması sonucunda çıkan yangında evleri harabeye dönen 6 kişilik Çalım ailesi geceyi komşularında geçirdi.

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, mutfaktaki buzdolabının patlaması sonucunda çıkan yangında evleri harabeye dönen 6 kişilik Çalım ailesi geceyi komşularında geçirdi. Evde çıkan yangında tüm birikiminin de yok olduğunu belirten 42 yaşındaki 4 çocuk babası Hüseyin Çalım, "Elimde avucumda hiçbir şey kalmadığı için evin tadilatını yapamam. Kaç gün daha komşularda kalacağız. İnşaatlarda çalışarak ailemin geçimini sağlıyordum. Tek sevincim çocuklarım ve eşime bir şey olmaması" dedi.

Yangın, Malazgirt Şekerbulak Mahallesinde 6 Haziran günü saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Aynur (38) ve Hüseyin Çamlı (42) çifti ile salonda otururken çocukları Baran (15), Yaren (12), Berkan (8) ile Adar Çalım (3) odalarında uyurken mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı. Patlamanın hemen ardından evde yangın çıktı. Aile fertleri büyük panik yaşadı. Baba Çamlı, kapıdan dışarı çıkamadıkları için çocuklarını 3 metre yükseklikteki salonun penceresinden aşağıya atıp, yangına müdahale etmeye çalıştı. Elinden bir şey gelmeyen baba da eşi ve çocuklarının yanına giderek gözyaşları içinde yanan evlerini izledi. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülürken, evsiz kalan Çamlı ailesine komşuları misafir etti. Yangında aile fertlerine bir şey olmamasına sevindiğini söyleyen anne Aynur Çamlı, "Evde yangın çıktığında çocuklarım hepsi uyuyordu. Patlamanın sesi ile uyandılar ve babaları onları camdan dışarı çıkardı. Geceyi bir komşu da geçirdik. Yarın babam da kalırız. Daha sonra başka komşuda. Yani bu ne kadar sürecek bilemiyorum. Maddi durumumuz yok, hayırsever ve valimizin yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Yangında evleriyle birlikte birikimlerinin de kül olduğunu belirten baba Hüseyin Çalım ise "Aile olarak mağdur olduk. Elimde avucumda bir şey kalmadı. Evimin onarımını bile yaptıramıyorum. Çocuklarla beraber komşuda kalıyoruz. Yetkililerden yardım istiyorum. Başımızı sokacak bir yuvamız vardı. Şimdi yok. Komşuda bir iki gün daha kalabiliriz. Bundan sonra zaten kalıp rahatsızlık vermek istemeyiz. Bulabilirsem çadır kuracağım. Mahallemizde yol çalışması vardı. İddiaya göre kepçenin elektrik tellerine çarpması sonucu evimdeki buzdolabının patladığı ve yangın çıktığı belirtiliyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.

BUZDOLABI PATLAYINCA EVLERİ YANAN AİLE GECEYİ KOMŞULARINDA GEÇİRDİ
BUZDOLABI PATLAYINCA EVLERİ YANAN AİLE GECEYİ KOMŞULARINDA GEÇİRDİ
BUZDOLABI PATLAYINCA EVLERİ YANAN AİLE GECEYİ KOMŞULARINDA GEÇİRDİ
BUZDOLABI PATLAYINCA EVLERİ YANAN AİLE GECEYİ KOMŞULARINDA GEÇİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dubai'de Cebel Ali Limanı açıklarındaki bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı
Dubai'de Cebel Ali Limanı açıklarındaki bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı
Son dakika haberi... Dubai'de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi
Son dakika haberi... Dubai'de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi
Mutfakta patlayan buzdolabı evi kül etti, çocuklarını pencereden atarak kurtardı
Mutfakta patlayan buzdolabı evi kül etti, çocuklarını pencereden atarak kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Zeki Müren Melisa Döngel Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Metin Oktay Sergen Yalçın Mario Balotelli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BUZDOLABI PATLAYINCA EVLERİ YANAN AİLE GECEYİ KOMŞULARINDA GEÇİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 10:33:45. #1.14#

title