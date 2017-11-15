Buzdolabı Kapağı Düştü, Aile Ölümden Kurtuldu

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında buzdolabı kapağının yere düşmesi sonucu çıkan gürültü 6 kişilik aileyi yanmaktan kurtardı.



İddiaya göre, Gaziantep'in Araban ilçesi Körhacıobası Mahallesi'nde Mehmet Bulut'a ait 3 odalı evde, sabah saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Evin mutfak bölümündeki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen alevler kısa sürede mutfağı sardı. Yanan buzdolabının yere düşen kapağı nedeniyle çıkan büyük gürültü sonucu ev halkı uyandı. Duman ve alevleri gören Mehmet Bulut, eşi ve 4 çocuğuyla yangına müdahale etti. Ailenin söndürme çabalarına rağmen yangın, evin diğer odalarına da sıçradı.



Bir anda alevler arasında kalan aile yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşarken, ailenin yardımına ise gürültüyle uyanan komşuları yetişti. Mahallelinin yardımıyla aile güçlükle evden çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken Bulut ailesinin eşyaları ise kül oldu



ÇOCUKLARINI OKUTMAK İÇİN EŞİ DE KENDİSİ DE ÇALIŞIYORDU



Yangında büyük maddi hasarın meydana geldiği evin sahibi Mehmet Bulut, ailesinin geçimini ve çocukların masraflarını karşılayabilmek için kendisinin de eşinin de çalıştığını söyledi. Büyük bir mağduriyet yaşadığını belirten Bulut, "Mahallemizde yapımı süren caminin inşaatında çalışıyorum. Kazandığım yevmiye ile 6 kişilik ailemin geçimini sağlamak için çalışıyordum. Kazandığım para yeterli gelmemesi nedeniyle eşim de tarım işçiliği yapıyordu. İkimizin geliri bile yeterli olmuyordu. Şimdi tüm ev eşyalarım da yandı, kül oldu. Çocuklarımın eğitimini ve ailemin masraflarını mı karşılayacağım, yanan eşyaları mı temin edeceğim ne yapacağım bilemiyorum. Büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Çalabilecek tek kapımız olan devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.



Öte yandan yangını söndüren itfaiye ekipleri ise yangının kesin nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor.



(Ayten Işık/İHA)