Buz Yolu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Buz Yolu filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Buz Yolu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Buz Yolu filmini izleyecek olanların merak ettiği Buz Yolu konusu nedir, Buz Yolu oyuncuları kimler ve Buz Yolu özeti gibi konuları inceliyoruz.

BUZ YOLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kanada'nın kuzey bölgesinde elmas madeni patlama sonucu çöktü ve 26 madenci mahsur kaldı.

Mike (Liam Neeson), kurtarma operasyonu için işe alınan tecrübeli bir tır şoförüdür. Yanına bir grup şoför alarak tehlikeli bir göreve çıkarlar. Donmuş bir okyanus buz tutmuştur ve göçük altında kalan madencileri kurtarmak adına tehlikeli bir geçmek zorunda kalırlar.

Buzulların erimeye başlamasıyla zamana karşı yarışan ekip doğal afetlerin yanı sıra hiç beklemediği engellerle karşılaşmak durumundadır.

BUZ YOLU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Liam Neeson: Mike McCann

Laurence Fishburne: Goldenrod

Holt McCallany: René Lampard

Amber Midthunder: Tantoo

Marcus Thomas: Gurty

Benjamin Walker: Vanny

Matt McCoy: George Sickle

Matt Salinger: CEO Thomason

Martin Sensmeier: Cody

Lauren Cochrane: V.A Nurse

BUZ YOLU FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Buz Yolu filminin büyük kısmı Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları'ndan ve elmas merkezlerinden uzakta, Winnipeg, Kanada'da çekildi.