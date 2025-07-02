Buz Yolu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Buz Yolu filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Buz Yolu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Buz Yolu konusu, özeti ve Buz Yolu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Buz Yolu filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Buz Yolu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Buz Yolu filmini izleyecek olanların merak ettiği Buz Yolu konusu nedir, Buz Yolu oyuncuları kimler ve Buz Yolu özeti gibi konuları inceliyoruz.
BUZ YOLU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kanada'nın kuzey bölgesinde elmas madeni patlama sonucu çöktü ve 26 madenci mahsur kaldı.
Mike (Liam Neeson), kurtarma operasyonu için işe alınan tecrübeli bir tır şoförüdür. Yanına bir grup şoför alarak tehlikeli bir göreve çıkarlar. Donmuş bir okyanus buz tutmuştur ve göçük altında kalan madencileri kurtarmak adına tehlikeli bir geçmek zorunda kalırlar.
Buzulların erimeye başlamasıyla zamana karşı yarışan ekip doğal afetlerin yanı sıra hiç beklemediği engellerle karşılaşmak durumundadır.BUZ YOLU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Liam Neeson: Mike McCann
Laurence Fishburne: Goldenrod
Holt McCallany: René Lampard
Amber Midthunder: Tantoo
Marcus Thomas: Gurty
Benjamin Walker: Vanny
Matt McCoy: George Sickle
Matt Salinger: CEO Thomason
Martin Sensmeier: Cody
Lauren Cochrane: V.A NurseBUZ YOLU FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Buz Yolu filminin büyük kısmı Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları'ndan ve elmas merkezlerinden uzakta, Winnipeg, Kanada'da çekildi.