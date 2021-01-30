Buz tutan göle düşen çocukları kurtarırken kendileri de göle düştü! Donmaktan son anda kurtuldular
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Buz tutan göle düşen çocukları kurtarırken kendileri de göle düştü! Donmaktan son anda kurtuldular

30.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:40

Rusya'nın Krasnodor bölgesinde buz tutan göle düşen çocukları donmaktan kurtarmaya çalışan köy sakinleri de göle düştü. Çocuklar uzun uğraşlar sonucu kurtarılırken, o anlar sosyal medyada viral oldu.

Rusya'ya bağlı Krasnodar bölgesinde 2 çocuk okula giderken köyün hemen yanındaki buz tutan gölün üzerinde oyun oynamaya başladı.

ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR

Buz üstünde kayan çocukların eğlencesi devam ederken buzlar bir anda kırılınca çocuklar gölde çırpınmaya başladı. 2 köy sakini duydukları çığlıkların üzerine gölün kenarına koştu.

ÇIKARMAK İSTERKEN ONLAR DA DÜŞTÜ

Kıyafetlerini çıkararak buz tutan gölde sürünüp çocuklara ulaşmayı başaran 2 kişi, çocukları buzların kırıldığı noktadan çıkarmak isterken kendileri de suya düştü. Bu kez kendileri sudan çıkmaya çalışırken, çocuklardan biri sürünerek gölden çıkmayı başardı. Göle düşen diğer çocuğun kurtarılması ise daha zor oldu. Göldeki buzlar kırılmaya devam ederken, kıyıdaki bir başka köy sakini pantolonunu çıkararak çocuğa uzattı.

SON ANDA KURTARILDILAR

Pantolonu tutmayı başaran çocuk kıyıya çekilirken, köy sakinlerinin dakikalarca süren büyük mücadelesi sosyal medyada viral oldu. Çocukları donmaktan son anda kurtaran köy sakinleri ülkede kahraman ilan edildi. Evlerine götürülen çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Buz tutan göle düşen çocukları kurtarırken kendileri de göle düştü! Donmaktan son anda kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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