Buz Pateninde Mevcut Başkan Aday Değil

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, 28 Nisan Cumartesi günü yapılacak genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını duyurdu.

Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Ekim 2018'de "olağanüstü bir süreçte" başkan olduğunu ifade ederek, görev süresi boyunca federasyon olarak çok önemli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Federasyon dinamiklerini hızla harekete geçirmek suretiyle yeni bir dönemin de temellerini attıklarını belirten Gürbüz, "Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar kurumsal bir yapı oluşturmak en büyük hedefimdi. Bugün geldiğimiz noktada kurumsal yapının oluşmasının mutluluğunu yaşamaktayım." dedi.

Türk sporuna uzun yıllardır hizmet eden bir spor adamı olduğunu dile getiren Gürbüz, şunları söyledi:

"Bu makamların sadece hizmet etme yeri olduğunu ve bu bayrak yarışının yeni heyecanlara devredilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Bu anlamda yeni ufukların önünü açmak adına 28 Nisan 2018'de yapılacak 4. olağan kongremizde aday olmayacağımı ifade ediyorum."