Buz hokeyi sahasındaki oyuncak ayılardan çamaşır yıkayan maymuna haftanın öne çıkan 'No Comment'leri
Buz hokeyi sahasına bir kere daha rekor sayıda oyuncak ayı atıldı. 18 yaşında erkek şempanze Yuhui bakıcılarından çamaşır yıkamayı öğrenmiş. Arnavutlukta Deprem'de zarar gören bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Haftanın öne çıkan 'No Comment'lerinde
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) oynanan bir buz hokeyi maçında sahaya rekor sayıda oyuncak ayı yağdı. Hershey Bears ve Washington Capitals genç takımının maçı sırasında hokey sahası seyircilerin attığı oyuncak ayılarla kaplandı.
Geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte yoksul ve hastanelerdeki çocuklar için 45 bin 650 oyuncak toplandı. Toplanan oyuncaklar, okullara, kiliselere ve aşevleri olmak üzere 30 farklı kuruma bağışlanacak. Euronews.com'da Görüntüle