İSTANBUL (İHA) - Buz gibi havada denize girdi, sahilde spor yaptı

İSTANBUL Bakırköy'de fitness eğitmenliği yapan Mehmet Yetek soğuk havaya aldırış etmeden her gün denize girip sahilde spor yapıyor. 46 yaşındaki Yetek'in sabah sporunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Mehmet Yetek 46 yaşında fitness eğitmenliği yapıyor yaklaşık 25 yıldır Bakırköy sahile düzenli olarak gelip spor yapıyor. Eğitmen Pazar günü parkta 7 derece olan soğuk havada üstü açık halde şınav ve barfiks çekip kendi vücut ağırlığıyla spor yaptı. Hareketler arasındaki süreyi kısa tutan sporcu vücudun ısısını korumaya özen gösterdi. Mehmet Yeltek görenleri hayrete düşürürken ağırlık çalışmasını tamamlayan Yeltek, daha sonra sahilde koştu. Sporu tamamlayan Yetek, ardından da denize girerek yüzdü.

"Bu ortamı şiddetle tavsiye ediyorum"

Mehmet Yeltek, insanları spora davet ettiğini ifade ederek,"46 yaşındayım yaklaşık 25 yıldır sahilde çalışıyorum hem direnç hem kondisyon gerçekten çok iyi geliyor dış ortam sporcusuyum. Dış ortam bambaşka insanlar salonlardan biraz çıksınlar dış ortama gelsinler burada her şeyi bulacaklar. Bol oksijen, daha fazla kas gücü, daha fazla akciğer kapasitesi bu ortamı şiddetle tavsiye ediyorum. Spor sağlıktır hiçbir şekilde hasta olmazsınız bağışıklığınızı yüksek tutar bunu kendim de kanıtladım hiç hastalanmıyorum desem yeri vardır. Soğuk insanı hasta etmez ağızdan, kulaktan, burundan ne alırsak bunlar hasta eder bunlara dikkat ettiğimiz sürece hiçbir şekilde hasta olmayız, şu an bu halimle bağışıklığımı aktive ediyorum ve yüksek seviyelerde tutuyorum herkese tavsiye ederim. Üşüme eşiğim yüksektir üşümüyorum. Burada olmayı tercih ettim çünkü bu benim alt kültürüm endorfin bağımlısıyım bunu yapmadığım sürece hiçbir şekilde rahat etmiyorum. Kendi salonum var salonumda da çalışıyorum ama dış ortamın verdiğini hiçbir şey vermiyor" ifadelerini kullandı.

İnsanların kendisine şaşkınlıkla baktığını söyleyen Yeltek, "Tebrik edenler de var ama genelde insanımız takdirle karşılıyor tavsiyelerimi istiyorlar bunları veriyorum, uyan uyuyor uymayan uymuyor. Gerçekten spor sağlıktır Claude Pepper'ın da dediği gibi 'hayat bir bisiklet gibidir sürekli pedala basacaksın' basmazsan kaslar küçülür yerine yağ basar sonrasında hastalıklar seni esir eder" diye konuştu.