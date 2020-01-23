Buz Depremi filmi konusu nedir? Buz Depremi oyuncuları ve Buz Depremi özeti!

23.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:52

İzleyenleri ekrana bağlayan Buz Depremi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Buz Depremi filmini izleyecek olanların merak ettiği Buz Depremi konusu nedir, Buz Depremi oyuncuları kimler ve Buz Depremi özeti gibi konuları inceliyoruz.

BUZ DEPREMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bilim insanları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler.

Buz Depremi

BUZ DEPREMİ OYUNCULARI

Brendan Fehr, Victor Garber, Jodelle Ferland, Nicholas Carella, Aaron Pearl

Buz Depremi Türü: Bilim Kurgu

Buz Depremi Yönetmeni: Paul Ziller

Buz Depremi Senaristi: Paul Ziller , David Ray