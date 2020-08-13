Büyülü Kaya konusu nedir? Büyülü Kaya filmi oyuncuları Büyülü Kaya, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Büyülü Kaya konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Büyülü Kaya filmi fragmanı da haberimizde.

Film takipçileri ''Büyülü Kaya özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Büyülü Kaya filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

BÜYÜLÜ KAYA FİLMİ OYUNCULARI



Sevilen filmingüçlü oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Büyülü Kaya filminde yer alan oyuncular şöyle:

Danylo Kamenskyi

Yeva Kosheva

Roman Lutskyi

Oleh Voloshchenko

Oleksandr Komarov

Heorhiy Derevianskyi

Stanislava Krasovska

Nataliya Sumska

Yerzhan Nurymbet

Yerbolat Tohuzakov

Ivan Denysenko

BÜYÜLÜ KAYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Güneş tutulması sırasında sıradan bir çocuk olan Vitko, binlerce yıl öncesine gider ve kendini iyi ile kötünün arasındaki savaşın ortasında bulur. Ona güç veren sihirli bir taş ile sadece kitaplarda gördüğü şövalyeler ile dev kaya canavarıyla karşı karşıya kalır. Vitko, cesareti ile geleceği değiştirebilecek midir?