Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken Hatay'da yakalanan iki zanlıdan biri adliyede
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Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken Hatay'da yakalanan iki zanlıdan biri adliyede

22.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:13
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken Hatay'da yakalanan iki zanlıdan biri adliyede

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalanan iki zanlıdan biri adliyeye sevk edildi.

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalanan iki zanlıdan biri adliyeye sevk edildi.

Kırıkhan ilçesinde 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mehmet K, işlemlerinin ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.

Operasyonda yaralı yakalanan Suriye uyruklu E.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edilmişti. 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda çıkan silahlı çatışmada Mehmet K. ile yaralı olarak Suriye uyruklu E.K. yakalanmıştı. Zanlıların büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlenmişti.

Mehmet K'nin, CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatı üyesi olduğu ileri sürülmüş, bunun üzerine CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, zanlının olaydan 5-6 gün önce partiden istifa etmek için dilekçe verdiğini, olayın ardından da partiden ihraç edildiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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