Büyükşehirle hallerin çehresi değişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehirle hallerin çehresi değişti

Büyükşehirle hallerin çehresi değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi yasası ile birlikte 2014 yılında ilçelerde bulunan toptancı hallerinin Muğla Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğuna geçmesi ile başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları hallerin çehresini değişti.

Büyükşehir Belediyesi yasası ile birlikte 2014 yılında ilçelerde bulunan toptancı hallerinin Muğla Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğuna geçmesi ile başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları hallerin çehresini değişti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda bulunan 4 toptancı haline bu güne kadar hayata geçirilen alt yapı ve üst yapını hizmetlerinin yanı sıra çevre güvenliği dahil olmak üzere toplamda 5 Milyon TL yatırım yapıldı.

Hallerdeki atıksular yeşil alan sulamasına dönüşüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, hallerde ilk olarak alt yapı sorununun giderildiği belirtilirken, "Hallerimizin en büyük sorunu atıksu konusuydu. Burada ilk olarak mevcutta bulunan arıtma tesisleri revize edilerek filtrasyon sistemi takıldı. Bu takılan sistem, atıksuyun yeşil alan sulama standartlarına getirilerek sulanması sağlandı. Önem verdiğimiz çevre düzenlemeleri kapsamında Fethiye Karaçulha Haline bir çöp kamyonu ve süpürme makinası kazandırılırken bütün hallerimizde çevre düzenlemesi kapsamında üst yapı ile birlikte sosyal tesislerin dış cepheleri de boyandı." ifadelerine yer verildi.

Esnafı tehdit eden toprak kaymalarına son buldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi açıklamasında ayrıca Fethiye Karaçulha halindeki esnafın ilk olarak sürekli toprak kaymasına neden olan yerin düzeltilmesi yönünde talep geldiği belirtilerek, "Karaçulha halinde özellikle yağışlı havalarda esnafı tehdit eden toprak kaymasının giderilmesi talep edilmişti. Görev süremizde bu tehditti ortadan kaldırmak için toprak kayması yaşanan yere istinat duvarı inşaatını tamamlayarak toplada 14 bin metre kare saha beton çalışması yapıldı." denildi. - MUĞLA

Büyükşehirle hallerin çehresi değişti
Büyükşehirle hallerin çehresi değişti
Büyükşehirle hallerin çehresi değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Bir gecede 71 bin 562 lira para cezasına çarptırıldılar
Bir gecede 71 bin 562 lira para cezasına çarptırıldılar
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Burcu Biricik Uraz Kaygılaroğlu
Spor Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehirle hallerin çehresi değişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:20:52. #1.15#

title