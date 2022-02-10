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Kayseri'de sokak hayvanlarına 48 ton mama desteği

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de sokak hayvanlarına 48 ton mama desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına 48 ton mama desteği sağladı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına 48 ton mama desteği sağladı.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, bu kış sezonunda zorlu hava koşullarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin farklı yerlerine kurulan 203 besleme noktasına, 25 ton kedi ve köpek maması bıraktıklarını, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarına da 23 ton mama desteği sağladıklarını belirtti.

Büyükkılıç, kentteki sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanları, yaz kış sahipsiz bırakmadıklarını vurguladı.

Sokak hayvanlarının beslenmesi dışında barınmaları için de çalışma yürütüldüğü bilgisini veren Büyükkılıç, şehir merkezi ve kırsalda barınma koşulları zorlaşan çok sayıda sokak hayvanının Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında misafir edildiğini bildirildi.

Büyükkılıç, barınakta özellikle kapalı alanların ve yavrulu bölümlerin iyileştirilmesinin yapılarak, kapasitenin artırıldığını da kaydetti.

Kayseri'de sokak hayvanlarına 48 ton mama desteği

Kayseri'de sokak hayvanlarına 48 ton mama desteği

Kayseri'de sokak hayvanlarına 48 ton mama desteği

Kayseri'de sokak hayvanlarına 48 ton mama desteği

Kayseri'de sokak hayvanlarına 48 ton mama desteği

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Köpek, kedi, Yerel, Güncel, Haberler

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