Büyükşehirden kimsesizlere 'Barınma Evi'
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Büyükşehirden kimsesizlere 'Barınma Evi'

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'Kimsesizler Barınma Evi' inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehirden kimsesizlere 'Barınma Evi'
14.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:49

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'Kimsesizler Barınma Evi' inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Evsiz ya da kimsesiz vatandaşlara yaz-kış barınma imkanı sağlayacak ev, kış gelmeden tamamlanacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, evi olmayan kimsesiz vatandaşlara sıcak bir yuva olacak 'Kimsesizler Barınma Evi'ni hayata geçiriyor. 8 dönüm üzerine kurulacak olan ve inşaatı hızla devam eden Kimsesizler Barınma Evi'ne Başkan Mustafa Demir'in çok önem verdiğini ifade eden, Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, "Daha önce kolluk kuvveti kanalı ya da farklı sebeplerle bize getirilmiş vatandaşlarımızı otellere yerleştirip her türlü barınma, temizlik ve giyim ihtiyacını karşılıyorduk. Ancak başkanımız 'Sokakta kalan kimsesi olmayan vatandaşlarımızı sıcak bir ev ortamına kavuşturalım' dedi ve akabinde hemen Kimsesizler Barınma Evi projesini hayata geçirdik. Şu anda inşaatı devam ediyor ve kışa girmeden bitirilmesi planlanıyor. Herhangi bir sebeple sokakta yaşamak zorunda kalan hemşerilerimize sıcak bir mekan imkanı verip, hayatlarını daha kolay kılmak için sürdürdüğümüz projemiz ile büyükşehir belediyesi olarak her vatandaşımıza temas etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Sıcak bir yuva olacak"

Yılın her günü 24 saat boyunca hizmet verecek barınma evinin evden atılan, evini terk eden ya da evi olmayan kimsesiz vatandaşlara barınma imkanı sağlayacağını belirten Ergün, şunları söyledi:

"10 oda ve 20 kişi kapasitesi ile hizmet verecek barınma evimiz, özellikle kış aylarında kalacak yeri olmayanlara sıcak bir yuva olacak. Evsiz bir vatandaşımız gün içerisinde girip çıkabilecek. Tesisimizde ayrıca burada kalanların gün içerisinde vakit geçirecekleri sosyal alanlar ile spor aktiviteleri yapacak kompleksler de yer alacak. Sosyal hayata yeniden adapte olabilmesi için her şeyi yapacağız." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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