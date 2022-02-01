Gaziantep'te kardan ahırları çöken besicilere yem desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ahırları çöken besicilere bir aylık yem desteği verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yazılı açıklamasında, son 50 yılın en yoğun kar yağışının görüldüğü kentteki yaşamın olumsuz etkilendiğini belirtti.

Olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalıştıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Aldığımız kararla şu anda ahırları çöken çiftçilerimize bir aylık yem desteği vereceğiz. Yem desteği kararımızın çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im bir daha bu zorlukları göstermesin. Ama biz yolun başında kimsesizlerin kimi olduğumuzu söyledik. Biz sessiz yığınların sesiyiz. Biz halka hizmet anlayışını Hakk'a hizmet anlayışıyla götüren bir anlayışın mensuplarıyız. Yerel yönetimler olarak da çiftçimiz ve esnafımızla kader birliği yaptık. 'İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta bir beraber olacağız.' dedik. Bu verdiğimiz acil yem desteğiyle bu konuda zarar gören çiftçilerimize yardım eli uzatıyoruz."