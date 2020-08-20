Büyükşehirden günde 200 yaşlı ve engelliye evde bakım hizmeti Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, bir günde 200 yaşlı ve engelli vatandaşa evde bakım hizmeti verdiklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, bir günde 200 yaşlı ve engelli vatandaşa evde bakım hizmeti verdiklerini söyledi.

Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli vatandaşların daima yanında olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerinin en güzel örneklerinden birini sunuyor. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ekip ile her gün bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve engellilere hizmet veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in öncülüğünde sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarla vatandaşların yüzünü güldüren ve hayır duasını alan Büyükşehir Belediyesi, bir günde 200 yaşlı ve engelli kişinin yardımına koşuyor. Yardımlar ve hizmetler noktasında bu alandaki önceliği dezavantajlı bireylere veren Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ayrıca evinde yalnız yaşayan, kimseleri olmayan yaşlı insanlarla sohbet ortamları da oluşturuyor.

65 yaş ve üstü bakıma muhtaç yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara, belirlenen program dahilinde, evde genel temizlik, banyo ve kişisel temizlik, doktor tarafından sağlık ve psikolojik rahatsızlıkları olanlardan evde tedavi alması gerekenlere psiko-sosyal destek gibi hizmetler veren belediye, bu çalışmalarını ücretsiz yapıyor. Günde 200 yaşlı ve engelli vatandaşa dokunan ekipler, temizlik hizmetlerinde ise insan sağlığına zararı dokunmayan antibakteriyel ürünler kullanıyor. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, "12 araç ve 22 ekip ile evde bakım ve sağlık hizmeti sunuyoruz. Kimseye ayrım yapmadan, gerekli şartları taşıyan tüm vatandaşlarımıza bu hizmeti veriyoruz. Başkanımız Mustafa Demir önderliğinde sosyal belediyeciliğin gerekleri çerçevesinde Samsun'da ikamet eden ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderme gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA