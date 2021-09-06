Büyükşehirden 7 kırsal bölgede yol çalışması
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Büyükşehirden 7 kırsal bölgede yol çalışması

Büyükşehirden 7 kırsal bölgede yol çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahalle yollarında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahalle yollarında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kocasinan, Sarıoğlan, Develi, Hacılar ve Bünyan ilçelerindeki 7 ayrı kırsal bölgede yol çalışmaları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği ulaşım konusunda ilçelerdeki çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahalle yollarında yürütülen çalışmalarda, Kocasinan ilçesi Saraycık-Doruklu arası yola, Sarıoğlan ilçesi Kaleköy-Karaözü arası yola, Develi ilçesi Kale-Yaylacı arası yola ve Kocasinan İlçesi Güneşli-Kızık arası yola II. kat sathi kaplama gerçekleştirilirken, Hacılar ilçesi merkeze oto korkuluk, Develi ilçesi Gömedi Mahallesi yol geçişine baks atılması ve Bünyan ilçesi Akçatı-Emirören Mahalleleri arası yola kar direği dikilmesi işi yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında kırsal mahalle yolları araç sürücüleri için daha uygun hale getirilirken, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, 'yol medeniyettir' anlayışı ile kentin ulaşım alanında konforunu ve güvenini artırmaya devam edecek. - KAYSERİ

Büyükşehirden 7 kırsal bölgede yol çalışması
Büyükşehirden 7 kırsal bölgede yol çalışması
Büyükşehirden 7 kırsal bölgede yol çalışması
Büyükşehirden 7 kırsal bölgede yol çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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