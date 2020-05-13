Büyükşehir yolları bakım ve onarımdan geçiriyor Şehzadeler ilçesi Turgut Özal, Kazım Karabekir ve Ahmet Bedevi Mahallelerinde doğal gaz ve elektrik kurumlarının yürüttüğü alt yapı çalışmalarının ardından bozulan yollarda Manisa Büyükşehir Belediyesi onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Şehzadeler ilçesi Turgut Özal, Kazım Karabekir ve Ahmet Bedevi Mahallelerinde doğal gaz ve elektrik kurumlarının yürüttüğü alt yapı çalışmalarının ardından bozulan yollarda Manisa Büyükşehir Belediyesi onarım çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşan mahalle muhtarları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Elektrik ve doğal gaz kurumlarının Şehzadeler ilçesi Turgut Özal, Kazım Karabekir ve Ahmet Bedevi Mahallelerinde yürüttüğü alt yapı çalışmalarının ardından bozulan yollarda Manisa Büyükşehir Belediyesi üst yapı çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmayla yolda alt yapı çalışmaları nedeniyle meydana gelen bozulmalar onarılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın, Ahmet Bedevi Mahalle Muhtarı Turan Şahin ve Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi ile birlikte yürütülen çalışmaları inceledi. Salgın nedeniyle zor günler geçirilen bu günlerde, çalışanların sağlık güvenliği için gerekli tedbirleri alarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Vatandaşlarımızı sıkıntıya uğratmamak adına süreklilik arz eden bir takım kamu hizmetlerini yerine getirmekle mükellefiz. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarını yerine getirerek Manisalı vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Geçtiğimiz haftada gerekli izinler alınarak, sokağa çıkma yasağında araç ve yaya trafiğinin azalmasıyla birlikte çalışmalarımızı hızlandırdık. Yaklaşık olarak 3 bin personel arazideydi. Gerekli çalışmaların tamamını yürüttü" dedi.

"Çalışmalarımız hızla devam ediyor"

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğine dikkat çeken Kuruçay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız, alt yapı kazılarından kaynaklı olarak tamiratların yapılması gereken cadde ve sokaklarda kullanacağımız malzemelerin temini noktasında önümüzü açtı. İş gücü olarak personelimiz konusunda yetişmiş, bir sıkıntımız yok. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanımız çalışmalarımızı daha düzenli ve daha etkin bir şekilde yapabilmemiz adına geçtiğimiz aylarda iş makinası parkımızı güçlendirdi. Yeni araçlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada, muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ve alt yapı kuruluşlarından önceden izin alınan kazıların tamamının tamiratlarını yapıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarında yapılan onarım çalışması nedeniyle memnuniyetini dile getiren mahalle muhtarları ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA