Büyükşehir turizmde yeni rotalar çiziyor

07.10.2019 13:59

Bursa'nın turizmden daha fazla pay alabilmesi için master plandan uluslararası fuarlara kadar her alanda, şehrin tanıtımı için önemli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, Bursa'yı tercih eden turist sayısını artırabilmek için yeni hedefler belirliyor.



Bursa'nın turizm potansiyeline katkı koymak ve şehrin dünya turist rotaları arasındaki yerini almasını sağlamak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore'nin Seul kentinde, şehrin Koreli turistlerin tercih ettiği destinasyonlar arasına dahil edilmesi adına önemli girişimlerde bulundu.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı ve Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği Müdürü Ahmet Bayhan, Turizm Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Koordinatörü Aziz Türk ile Turizm Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Seul'deki önemli turizm acenteleri ve tanıtım ajansları ile bir araya geldi.



Güney Kore ile Türkiye arasında köklü bağlar bulunduğunu hatırlatan Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Ahmet Bayhan, tarihten gelen bu köprüyü turizm bağları ile daha da güçlendirmek istediklerini kaydetti. Güney Koreli turistlerin özellikle tarih ve doğa turizmini tercih ettiklerinin altını çizen Bayhan, "Bursa tarihi, doğası, kaplıcaları ve daha birçok özelliği ile tam bir turizm merkezi. Şehrimizin turizmden daha fazla pay alabilmesi, tüm dünyadaki turizm destinasyonları arasına dahil edilmesi ve muhakkak görülmesi gereken bir şehir olduğunu anlatabilmek için Güney Koreli yatırımcılar, turizmciler, tanıtım ajansları ve hatta gazetecilerle Seul'de bir araya geldik. Onlara 'Bütün Zamanların Güzel Şehri Bursa'yı ve sebep şehrimize gelmeleri gerektiğini anlattık" diye konuştu.



Bursa'nın dünya turizmindeki yerini alması için Güney Kore'de yapılan çalışmaların, Türk Hava Yolları (THY) Güney Kore ofisi ve Türkiye Seul Büyükelçiliği'nin de önemli katkılarıyla sürdürüldüğünün altını çizen Bayhan, "Geçtiğimiz ay Bursa'ya davet ettiğimiz Güney Kore'nin sosyal medya fenomenleri, şehrimizin ülkelerindeki tanıtımlarını yapmaya başladılar. Gerçekleştirilen ön görüşmeler ve THY'nin de destekleriyle ilk Güney Koreli turist kafilesini Kasım ayında şehrimizde ağırlayacağız. Yaptığımız girişimlerin meyvesini alıyor olmamız gurur verici. THY Güney Kore Direktörü Mehmet Gurulkan ve Seul Büyükelçimiz Durmuş Ersin Erçin'e bölgedeki çalışmalarımıza katkılarından ve öncülüklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Güney Kore tanıtım ofisi



Seul'da yapılan görüşmelerde iki turizm ajansı ve 2 tanıtım ajansıyla da önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Bayhan, girişimlerin bunlarla da sınırlı kalmayacağının altını çizdi. Güney Kore'de ve Doğu Asya ülkelerinde şehrimizi doğru tanıtabilecek bir turizm tanıtma ofisi de oluşturmayı planladıklarını belirterek, bunlarla ilgili görüşmelerin de yapıldığını, turizm master planının da ortaya çıkmasından sonra Güney Kore ile birlikte tanıtım faaliyetlerinin hangi bölgelerde ne şekilde yürütüleceğinin ortaya çıkacağını sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA