Büyükşehir Spor A.Ş.'den 'Telafide ben de varım' etkinliği
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Büyükşehir Spor A.Ş.'den 'Telafide ben de varım' etkinliği

Büyükşehir Spor A.Ş.'den 'Telafide ben de varım' etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de sporun adresi olan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. fiziksel, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri desteklemek amacıyla öğretmenlere yönelik 'Telafide Ben de Varım' etkinliği gerçekleştirdi.

Kayseri'de sporun adresi olan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. fiziksel, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri desteklemek amacıyla öğretmenlere yönelik 'Telafide Ben de Varım' etkinliği gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en etkin olduğu alanlardan olan spor konusunda vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte etkinlik ve spor aktiviteleri düzenleyen Spor A.Ş. 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında öğretmenlerle doğa yürüyüşü ve spor etkinlikleri gerçekleştirdi.

Talas ilçesi Ali Dağı Yamaç Paraşüt İniş Alanı'nda düzenlenen etkinlik, Spor A.Ş. eğitmenleri tarafından kovid-19 salgını sürecinde yapılan seyreltilmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimi, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin yer aldığı aktivite, 4 kilometrelik parkurda yapılırken, etkinliğe ilgi yoğun oldu. Etkinliğe katılan öğretmenler, bu güzel çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ekibini tebrik etti. - KAYSERİ

Büyükşehir Spor A.Ş.'den 'Telafide ben de varım' etkinliği
Büyükşehir Spor A.Ş.'den 'Telafide ben de varım' etkinliği
Büyükşehir Spor A.Ş.'den 'Telafide ben de varım' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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