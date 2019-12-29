Büyükşehir soğuktan etkilenen evsizlere kucak açtı

29.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:28

Antalya Büyükşehir Belediyesi soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan evsiz vatandaşları yalnız bırakmadı. Soğuk gecelerde evsizlerin barındığı Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı BİMEKAN sıcak bir yuvaya dönüştü. Başkan Muhittin Böcek, evsiz vatandaşlarımıza sıcak bir barınma ortamı yaratmanın önemini vurguladı.



Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, soğukların başlamasıyla birlikte kent merkezinde sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara kucak açtı. Büyükşehir tarafından hazırlıkları tamamlanan BİMEKAN, sıcak bir yuvaya dönüştürülerek, evsiz vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Zabıtası ve emniyet güçleri tarafından tespit edilip, sokaklardan alınan vatandaşlar buraya yerleştiriliyor. Evsiz vatandaşların barınma ihtiyaçları yanında sabah ve akşam yemeği, sıcak su, temizlik, giyim gibi temel ihtiyaçları da karşılanıyor. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin kuaför hizmetinden faydalanıyor saç sakal kesimleri yapılıyor, kişisel bakımları için malzemeleri tedarik ediliyor ve kıyafet desteği veriliyor. En uygun şartlarda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, Mart ayı sonuna kadar evsiz vatandaşları misafir edecek.



Yaklaşık bir yıldır sokakta yaşadığını ifade eden, Metin Özarslan "Hayatta kimin ne olacağı ne yaşayacağı bilinmiyor. Bizlerde türlü sebeplerden hayatımızı sokaklarda sürdürüyoruz. Soğuklar başlayınca da Büyükşehir Belediyesi bizi burada misafir etti, sıcak çorbamızı içiyoruz, sıcak yataklarda uyuyoruz. Hizmetten çok memnunuz. Allah razı olsun" diye konuştu.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de evsiz, kimsesiz vatandaşları sıcak bir ortama kavuşturmanın önemine değinerek, "Komşumuz açken, biz tok kalamayız. Onlar üşürken biz ısınamayız. Ulaşabildiğimiz kadar evsize geçici de olsa bir yatak, bir tas çorba sabah akşam yemeği ikram edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA