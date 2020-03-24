Büyükşehir şehrin giriş ve çıkışlarına sağlık standı kurdu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen ateş ölçerlerle şehrin giriş ve çıkışlarında kurulan sağlık stantlarında görevli doktorlar aracılığıyla vatandaşların muayenesi yapılarak korona virüs (Kovid-19) salgınının şehir dışından gelişi engelleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen ateş ölçerlerle şehrin giriş ve çıkışlarında kurulan sağlık stantlarında görevli doktorlar aracılığıyla vatandaşların muayenesi yapılarak korona virüs (Kovid-19) salgınının şehir dışından gelişi engelleniyor.

Çin'de ortaya çıkarak kısa süre içerisinde dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen önlemler arttırıldı. Bu kapsamda enfeksiyonun il sınırları içerisinde yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında belirlenen polis noktalarının yanında kurulan sağlık stantlarında Büyükşehir Belediyesine ait ateş ölçerlerle doktorlar eşliğinde vatandaşların muayenesine başlandı. Böylelikle risk grubunda yer alan ziyaretçiler, doktor gözetiminde tutularak tedavisi takip edilecek ve şehre girişi engellenecek.

Şahin: "Vatandaşın ateşi varsa sağlıkçılarımız devreye giriyor"

Sağlık stantlarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özel bir model oluşturduklarına işaret ederek, "Şehre giren her bir vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz. Çünkü koruyucu önleyici tedbir hayat kurtarıyor. Vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz. Her şey normalse yolculuklarını sürdürüyorlar. Eğer ateş yüksekse hemen sağlıkçılarımız devreye giriyor. Bu konuda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak alınan ateş ölçerlerimizle sağlık çalışanlarımıza destek olduk. 2 milyonun sağlığı bize emanettir. Bu emanetin gereğini yapmak için de halkımızın hizmetindeyiz" dedi.

Vali Gül: "Büyükşehir'in ateş ölçerleriyle misafirler muayene ediliyor"

Gaziantep Valisi Davut Gül, şehrin giriş ve çıkışlarında yer alan polis ve jandarma kontrollerinin yanına salgın hastalıktan dolayı büyükşehir belediyesi tarafından sağlık standı kurulduğunu belirterek, "Büyükşehirin sağladığı ateş ölçerlerle gelen yolcuların ateşleri ölçülüyor. Bu çalışmayı farklı kılan diğer nokta da gönüllü Suriyeli doktorlar bu işi üstlendi. Doktorlarımız gelen misafirlerimizin ateşlerini ölçüyorlar. Herhangi bir sıkıntı halinde de 112'yi arayarak haber veriyorlar. Katkılarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri özverili davranıştan dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışma aynı zamanda koruyucu önleyici tedbirler bakımından da önem taşıyor. Gaziantep rehavete kapılmadan bütün tedbirleri almaya çalışan bir şehirdir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA