"Büyükşehir Parklarda" konserinde Melek Mosso'ya yoğun ilgi

"Büyükşehir Parklarda" konserinde Melek Mosso'ya yoğun ilgi Ankara'da "Büyükşehir Parklarda" adlı konser dizisi kapsamında düzenlenen Melek Mosso konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Büyükşehir Parklarda" konserinde Melek Mosso'ya yoğun ilgi

ANKARA - Ankara'da "Büyükşehir Parklarda" adlı konser dizisi kapsamında düzenlenen Melek Mosso konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte "Büyükşehir Parklarda" adlı konser programlarıyla Başkentlilere müzik keyfi sunmaya devam ediyor. Işın Karaca ve İsmail Altunsaray'ın konserleri ile başlayan konser programlarının üçüncüsü Melek Mosso ile devam etti. 10 Temmuz'da 30 Ağustos Zafer Parkı'nda düzenlenen Melek Mosso konserine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan açık hava konserine Melek Mosso hayranları akın etti. Sesi, yorumu ve sahne performansıyla izleyenleri hayran bırakan Mosso, sevilen şarkılarını söyledi. Parkı dolduran binlerce izleyici ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti.

"Ankara'nın manevi olarak bende özel bir yeri var

Ankara'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Melek Mosso, sanata ve sanatçıya verdiği desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti. Başkent'te uzun konser vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren Mosso, "Burada olduğum için öncelikle çok mutluyum, çünkü Ankara'nın manevi olarak bende özel bir yeri var. Özellikle parkta konser vermek ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmak benim için çok önemli. Ankaralılar bu akşam benimle umarım çok keyifli bir akşam geçirirler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner