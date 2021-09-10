Büyükşehir, ölüm yıldönümünde Yılmaz Güney'i andı. - Haberler
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Büyükşehir, ölüm yıldönümünde Yılmaz Güney'i andı.

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Büyükşehir, ölüm yıldönümünde Yılmaz Güney'i andı.

Büyükşehir, ölüm yıldönümünde Yılmaz Güney'i andı.

Büyükşehir, ölüm yıldönümünde Yılmaz Güney'i andı.

Yol Filmi'nin okuması yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adanalı sanatçı Yılmaz Güney'i Yol Filmi'nin gösterimi ve film okuması ile andı.

Türk Sineması'nın unutulmaz "Çirkin Kral"ı Yılmaz Güney memleketi Adana'da ölümünün 37'nci yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Yılmaz Güney'i anma etkinliklerinde Yol Filmi'nin okuması (En basit anlamıyla bir filmin satır aralarını incelemek. İlk seyirde fark edilmeyen derinlik, ayrıntı ve alt anlamlar seyirci tarafından yeniden mercek altına almak) gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Yol Filmi'nin değişik sahneleri üzerine Burhan İlkılıç ve Tufan Şimşekcan okuma gerçekleştirdi. "Yolculuk Devam Ediyor" temasıyla gerçekleştirilen film okumada Yılmaz Güney ölüm yıldönümünde sinemaseverler ve Adanalı hemşehrileri tarafından bir kez daha anıldı.

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