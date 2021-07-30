Büyükşehir Muhtarları Dinlemeye Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ilçe ziyaretlerine tüm hızıyla devam ederken, ilçelerde mahalle muhtarlarına konuk olarak taleplerini bire bir almayı sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ilçe programlarında mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor.

Demirci ilçesini ziyaret eden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Arslan ile birlikte Küpeler Mahallesi Muhtarı Osman İzci, Yavaşlar Mahallesi Muhtarı Mevlüt Altınkaya, Elek Mahallesi Muhtarı İsa Özkaymak ve Kargınışıklar Mahallesi Muhtarı Osman Altun'u ziyaret ederek, muhtarların taleplerini dinledi. Çevirmeci, Demirci ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yollar hakkında muhtarların görüşlerini aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnuniyetlerini ileten mahalle muhtarları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Çevirmeci, Demirci ilçe ziyaretinde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından muhtarlara gönderilen hediyeleri takdim etti.

Kaynak: Bültenler