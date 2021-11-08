Büyükşehir Konservatuvarı Atatürk'ü anlamlı bir konserle anıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı TSM ve THM icra heyetleri, 10 Kasım Çarşamba günü Akm Aspendos Salonu'nda Atatürk'ü Anma Konseri düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde anlamlı bir konserle anıyor. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği İcra Heyetleri, 10 Kasım Çarşamba saat 20. 00'da AKM Aspendos Salonu'nda Atatürk'ü Anma Konseri düzenleyecek. Türk Sanat Müziği Koro Şefi Aydemir Tuncer, Türk Halk Müziği İcra Heyeti Koro Şefi Yiğit Aktı'nın yöneteceği ücretsiz konsere tüm Antalyalılar davetli.

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