Büyükşehir'in Ürettiği Çiçekler Manisa'yı süslüyor
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Büyükşehir'in Ürettiği Çiçekler Manisa'yı süslüyor

Büyükşehir'in Ürettiği Çiçekler Manisa'yı süslüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde bulunan serasında üretilen peyzaj bitkileri, şehrin dört bir yanını süslüyor.

Büyükşehir'e ait serada yetiştirilen kadife çiçeği, petunya, pervane çiçeği, vapurdumanı gibi çiçeklerin şehir merkezinde Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı, Fatih Köprülü Kavşağı ve Laleli Büyük Park gibi alanlara dikimi gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde Büyükşehir Belediyesinin Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde bulunan serasında üretilen peyzaj bitkilerinin dikimini gerçekleştirdi. Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı, Fatih Köprülü Kavşağı ve Laleli Büyük Park gibi alanlarda, ekipler tarafından Büyükşehir Serasında yetiştirilen kadife çiçeği, petunya, pervane çiçeği, vapurdumanı gibi çiçeklerin dikimi gerçekleştirildi. Dikim işlemleri tamamlanan bitkilerin kısa bir sürede şehri rengarenk süsleyeceği belirtildi.

"Şehrimizin dört bir yanını süsleyecek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda şehrin genelinde yeşillendirme ve estetik çalışmalarını özenle sürdürdüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Büyükşehir Belediyemize ait seramızda ürettiğimiz bitkilerin dikimini gerçekleştiriyoruz. Böylece ekonomik anlamda da büyük bir tasarruf sağlıyoruz. Şehrimiz merkezinden başlattığımız çalışmalarımızı ilimiz geneline yaymayı hedefliyoruz. Kısa zamanda kendi ürettiğimiz bitkiler, şehrimizin dört bir yanını süsleyecek" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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