Büyükşehir'in sporcuları engel tanımıyor

02.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:22

Amatör sporlarda engelli sporculara büyük destek veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda da önemli başarılara imza attı. 4 ayrı sporcuyla Eskişehir'i başarıyla temsil eden Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü takımlarda 3 ayrı kupa kazandı. Sporculardan Mustafa Özdemir 8. klasta, Aydın Demirkol 10. Klasta Türkiye şampiyonu olurken Ayhan Uysal 9. ve 10. klaslarda Türkiye ikincisi oldu. Ferdi müsabakalarda 2 altın 1 bronz madalya kazanan Büyükşehir sporcuları düzenlenen şampiyonada büyük bir başarıya imza attılar.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi engelli sporculardan güzel bir hediye aldıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise engelleri aşarak şampiyonadan büyük bir başarıyla dönen sporcuları tebrik etti. Amatör branşlara desteklerinin süreceğinin altını çizen Başkan Büyükerşen, özellikle engelli sporcuların farklı branşlarda güzel sonuçlar elde etmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Bültenler