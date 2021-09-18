Kırsal mahalle buluşmalarının yeni durağı Uzuncaburç oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kırsal mahalle buluşmalarının yeni durağı Silifke'nin Uzuncaburç Mahallesi oldu.

Stant açmadan önce Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden satış pazarlama, paketleme, diksiyon gibi eğitimler alan üretici kadınlar, doğal ortamda ve katkısız olarak ürettikleri ürünlerini Uzuncaburç Mahallesi'nde kurulan üretici kadın stantlarında satışa sundu. Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinden gelen kadınlar ise bu stantların yolunu tuttu. Vatandaşlar ürünler hakkında bilgi alırken tadım da yaptı. Stantlarda, bölgede doğal olarak üretilen bal, baklagiller, zeytin, asma yaprağı, erişte, turşu gibi birçok ürün yer aldı. Yöresel ürünlerle yapılan yoğurt çorbası ve bölgede üretilen buğday ile yapılan sıkma vatandaşlardan tam not aldı. Etkinliğe Mezitli, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinden gelen kadınlar, ücretsiz servislerle katılım sağladı.

"Hem ürünlerin tanıtımını yapıyoruz hem de bunu alıcıyla buluşturuyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde proje sorumlusu olarak görev yapan Burcu Sert, üretici kadınlara destek olmak için bu buluşmaların devam ettirileceğini belirterek, "Uzuncaburç Mahallesi'ne Mersin merkez 4 ilçeden misafirlerimizi getirdik. Uzuncaburç Mahallesi'nde daha önce üretici kadınlarımızla birlikte satış pazarlama, diksiyon, paketleme gibi eğitimler yaptık. Eğitim sonucunda da bugün ilk kez misafirle buluştular. Burada hem Uzuncaburç Mahallesi'nde yetişen ürünlerin tanıtımını yapıyoruz hem de bunu alıcıyla buluşturuyoruz. Eğitimlerden sonra satışları artırmak için yaptığımız bu çalışmalar devam edecek" dedi.

Uzuncaburç'ta yetişen ürünlerin bilgisini veren üretici Durdane Ünal ise stantlara ziyarete gelenlerle birlikte satışlarının arttığını ifade ederek, "Uzuncaburç'ta en çok üzüm var. Kuru üzüm, taze üzüm, bağ yaprağı, ceviz, badem. Köyümüzde üretilen birçok şey var aslında. Her zaman satışı mümkün olmuyordu, iyi oldu. Bugün misafirlerimiz geldi, kalabalığız. Herkes elinde olan ürünlerden bir şeyleri satıyor. İleride daha iyi olacak, bugün bir başlangıçtır. Pekmezimiz var. üzüm pekmezi, andız pekmezi, harnup pekmezi. Sumak var, kuru havada çok güzel oluyor ekşisi. Nar ekşisi var, adaçayı, kekik, erişte köyümüzde olabilecek şeyler. Önceden de satılıyordu ama az oluyordu. Böyle bir yoğunlukla satmak daha iyi. Birden bire daha hızlı bir sirkülasyon oluyor. Herkes çok beğendi. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun, buraya da getirdiler insanları, çok memnunuz. Herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Şehirlerin kalabalıklaşması ve hastalıklardan dolayı doğaya dönüş var"

Gazi Çiftliği'nde seracılık yapan, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan Durdu Karaca da stantlarında yöresel ürünleri sunduklarını söyleyerek, "Tamamen köylünün kendi ürünü, dışarıdan herhangi bir ürün getirilmiyor, köyde birçok ürün üretiliyor. Tepkiler güzel. Satışlarımız iyi. İnsanlar bizim elimizde olanlardan tüketmeyi çok istiyor. Şehirlerin kalabalıklaşması ve hastalıklardan dolayı doğaya dönüş var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Doğal ürünlere ulaşmakta zorluk yaşadıklarını söyleyen katılımcılardan Esin Toprak, "Belediyenin düzenlediği bu kırsal geziden çok memnunuz. Bütün doğal ürünlerden almaya çalışıyoruz. Daha evvel de katıldık bu gezilere, aldığımız ürünleri kullanıyoruz. Hem onlara da bir fırsat oluşturulmuş oluyor. Köylülerimize fırsat tanıyalım ki doğal ürünlerin devamlılığı olsun. Hep doğal ürün arıyoruz. Yerli tohumlarımızı keşke hep sürdürebilseler" ifadelerini kullandı. - MERSİN