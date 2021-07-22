Büyükşehir'in Dağıttığı Hamur Yoğurma Makineleri, Genç Kızları da Ekmek Yapmaya Yönlendirdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kadın emeği ve üretimini önceleyen destek çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kadın emeği ve üretimini önceleyen destek çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması ve geleneksel yöntemlerle elde edilen lezzetlerin daha kolay üretilmesi ve gelecek dönemlere de taşınması adına uygulamaya geçirdiği destek projelerine devam ediyor. O projelerden biri de kadınları birçok zahmetten kurtaran hamur yoğurma makinesi desteği oldu.

Geçtimiz günlerde Tarsus'un mahallelerini gezen Başkan Seçer, hamur yoğurma makinesine yoğun ilgi olduğunu belirtirken, isteyen tüm mahallelere ulaştıracaklarını sözlerine ekledi. Seçer, "Hamur yoğurma makinesi bir köye verdik ama sonra çok talep patlaması oldu. Dedik ki her isteyene tabii ki verin. Şu ana kadar sanıyorum ki 100'ün üzerinde köyden bize talep geldi. Tabii bunları bütün köyün ortak kullanımı için veriyoruz muhtarlarımız aracılığıyla" demişti.

Hamur makineleri emekçi kadınlarla, mis kokulu ekmekler tandırlarla buluşuyor

Bağcılığın yoğun olduğu bölgelerde üzüm sıkma makinesi dağıtarak yöresel tatlıları yapan kadınların işlerini kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da mis kokusu ve tadı ile vazgeçilmezler arasında yer alan yufka ekmek yapım işini oldukça kolaylaştıran hamur yoğurma makinelerini kadınlarla buluşturuyor.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan dağıtımlarla Tarsus'ta 58 hamur yoğurma makinası teslim edilmişti. Gece saatlerinde kalkarak hamur yoğuran kadınları büyük zahmetten kurtaran hamur yoğurma makinelerinden biri daha Tarsus'a bağlı olan kırsaldaki en büyük mahalle konumundaki Hacıhamzalı'ya verildi. 1. 5 saate yakın süren ve bedeni oldukça yoran hamur yoğurma işlemini makine sayesinde 15 dakikada istenen kıvamda yapabilen Hacıhamzalı kadınlar, açtıkları hamurları tandır ateşinde pişirerek mis kokulu ekmeklerini zahmetsizce elde etmenin sevincini yaşıyor. Teslim edilen hamur yoğurma makineleri, yaş almış kadınların işlerini de oldukça kolaylaştırıyor.

Hamur işine artık genç kızlar da yardım ediyor

Geleneksel yöntemlerin zorluğu nedeniyle hamur yoğurma ve ekmek pişirme işlemine pek yanaşmayan genç kızlar, makinelerin işleri kolaylaştırmasından dolayı hamur tahtasının kenarına oturarak açma işlemine yardım ediyor. Mahallenin genç kızlarından Şeyma Güzel, hamur yoğurma işleminin zahmetli olmasından dolayı zorlandıklarını ve hamur makinesinin gelmesiyle bu zorluğun ortadan kalktığını belirterek, "Vahap Seçer Başkanımız köyümüze hamur yoğurma makinesi gönderdi, bunun için teşekkürler. Annem, yengem olsun, teyzelerim olsun çok yoruluyorlardı. Gece erken saatlerde kalkarak hamur yoğuruyorlardı bu işi yapmak için. Ekmek meselesi gerçekten çok önemli bu köyde. Ben girişmiyordum bu hamur konularına. Çünkü yorucu bir işti. Bel ağrısı, bacak ağrısı, beceremiyordum doğrusu. Büyük bir meseleydi. Girişemiyordum, korkuyordum, çekiniyordum o yüzden. Makine geldi ve annemlere daha fazla yardım edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Gece 3'te kalkardık, hamur yoğururduk"

Zahmetli olan hamur yoğurma işlemi için ekmek açacakları günlerde gece saat 03. 00 gibi uyanmak zorunda olduklarını vurgulayan Hatice Aytaş, "Sayın Başkanımız Vahap Seçer, bizlere hamur yoğurma makinesi gönderdi. Sağ olsun, Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Bizler gece 03. 00'te kalkardık, hamur yoğururduk, zorlanırdık. Belimiz, kollarımız ağrırdı. Allah razı olsun Vahap Seçer'den hamur yoğurma makinesi gönderdi. Çocuklarımıza, kızlarımıza çok kolaylık oldu" dedi.

Bölgede "yufka" olarak tabir edilen açık ekmeğin hamurunu yoğurmak için parayla da olsa kimseyi bulamadığını kaydeden 67 yaşındaki Havva Kara ise "Ramazan geliyor diye bir yufka ekmek yapalım dedik. Yoğuracak adam bulamadık. Allah Vahap Seçer'in birini bin etsin, Allah'ım darda koymasın, iyilerle karşılaştırsın" diye konuştu.

"Başkanımız hamur makinesi göndermiş, şu an çok mutluyuz"

Geleneksel yöntemlerle hamur yoğurma işleminin çok zor ve zahmetli olduğunu, boyun ağrıları çektiklerini belirten Şükran Aslan da "Köy kadınları olarak hamur yoğuruyorduk, çok yoruluyorduk. Boyun fıtığı olduk. Ama gel gelelim Başkanımız bir hamur makinesi göndermiş, şu an çok mutluyuz" diye konuştu.

Tarsus'a bağlı kırsal bölgede yer alan en büyük mahalle olduklarını kaydeden Muhtar Murat Aytaş ise "Sayın Vahap Başkanıma hamur yoğurma makinesini gönderdiği, bayanlarımıza ve kızlarımıza yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Kendisi de çiftçilikten geldiği için köylerimizin, kırsal mahallelerimizin sorunlarını biliyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yayın Tarihi: 22. 7. 2021 09: 09: 52

Kaynak: Habermetre