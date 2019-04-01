Büyükşehir'in Altın Kızı Dünya Kupası Şampiyonu Oldu

İlk kez yarıştığı Senior (Büyükler) Kategorisi'nde Dünya Kupası Birincisi olan gururumuz Ayşe Begüm Onbaşı yine göğsümüzü kabarttı.

AYTAÇ, "ŞAMPİYONUMUZLA BİR KEZ DAHA GURUR DUYDUK"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, "Spora ve sporcuya büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün bu başarılarda payı çok büyük. Şampiyon sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı Portekiz'de düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Kupası'nda Büyükler Tek Bayanlar Kategorisi'nde ilk kez yarıştı ve Dünya Kupası Birincisi olarak bir kez daha gururumuz oldu. Başarılı sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı ile bu başarıda büyük emekleri olan Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin ve kulüp antrenörümüz Yasin Talay'ı kutluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler