Büyükşehir, ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor
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Büyükşehir, ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor

Büyükşehir, ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte üreme ortamları artan karasinek, sivrisinek ve larvasitlere yönelik ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Vatandaşların yaz mevsimini daha rahat geçirmesi amacıyla il genelinde ilaçlama faaliyetlerini sürdüren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri; yeşil alanlar, sulak alanlar ve açık alanlara yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal da bu kapsamda şehir merkezinde gerçekleştirilen uygulamalarda ekiplere eşlik etti. Mahalle muhtarları ile görüşüp, istek ve taleplerini de dinleyen Başkal, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ekiplerimizin şehir merkezinde gerçekleştirdiği ilaçlama faaliyetlerini takip ettik. Yaz aylarında karasinek, sivrisinek ve larvasitlerin halkımız için tehlike arz etmemesi için yoğun bir program uyguluyoruz. Tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde temizlik ve hijyen konusu toplumun tamamı tarafından bir kez daha idrak edildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak biz de mikrop yayma özelliği bulunabilen karasinek, sivrisinek ve larvasitlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemek için ilaçlama faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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