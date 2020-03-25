Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı - Haberler
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Halil Akyüz, Antalya, Güncel

Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ederken yaşlıları da unutmadı.

25.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:00
Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ederken yaşlıları da unutmadı. Halil Akyüz Huzurevi'nde hijyen çalışmaları artırılırken, virüs ve mikroplara karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Huzurevi sakinlerine korona virüs salgınına karşı almaları gereken önlemlere yönelik eğitim de veriliyor.

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalarını merkez ve 19 ilçede kapsamlı bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Halil Akyüz Huzurevi'ndeki yaşlı bireyler için de sağlık tedbirleri uygulamaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla 47 yaşlı bireyin kaldığı huzurevinde sağlık önlemleri artırıldı. Hasta yaşlının bulunmadığı Halil Akyüz Huzurevi'nde yaşlı bireylerin ve personelin sağlığı için azami dikkat gösterilirken, personelin tamamı maske ve eldiven ile önlem alıyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Halil Akyüz Huzurevi sakinlerinin giriş ve çıkışları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aldığı kararla yasaklandı. Sağlık görevlileri huzurevine girişte personellerin ateşini ölçüyor, maske ve eldiven veriyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı vektörel mücadele ekipleri de haftada iki kez huzurevinde dezenfekte çalışması yapıyor. Yaşlı bireylerin odaları ve ortak kullanım alanları da iki saatte bir ekipler tarafından temizleniyor.

Huzurevi sakinlerine korona virüse karşı almaları gereken tedbirlere ilişkin hijyen eğitimi de veriliyor. Öte yandan huzurevinde yaşlı bireylerde oluşabilecek hastalıklara yönelik izolasyon bölümü ve odaları oluşturuldu. Huzurevinde görevli personelin toplu ulaşımı kullanması da engellendi. Huzurevinde görevli personel Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan servis araçlarıyla taşınıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında dışarıya çıkamayan huzurevi sakinlerinin dışarıdan alması gereken ihtiyaçları da belirli günlerde görevli personeller tarafından karşılanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı Haberler
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı
Van'da felaket! İki aile arasında kavga çıktı: 3 ölü, 8 yaralı Haberler
Van'da felaket! İki aile arasında kavga çıktı: 3 ölü, 8 yaralı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Seyit Torun Faik Öztrak Abdulhamit Gül
Magazin Idris Elba Şeyma Subaşı Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Yılmaz Vural Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Türk İran Açıklama Beşiktaş
Şu an buradasınız: Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 12:13:17. #1.15#
title