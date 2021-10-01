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Büyükşehir, Gördesli Muhtarlarla Buluştu

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Büyükşehir, Gördesli Muhtarlarla Buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesinde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesinde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Proje ve yatırımların değerlendirildiği ziyarette, muhtarlar mahallelerine yapılan hizmetlerden ötürü Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Gördes ilçesinde hayata geçirilen projeler ve devam eden yatırımlar hakkında muhtar ve vatandaşların görüşünü almak üzere bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Çevirmeci'ye Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün de eşlik etti. Heyet, Akpınar Mahallesi Muhtarı Murat Salur, Kaşıkçı Mahallesi Muhtarı Hakkı Bayram, Kuşluk Mahallesi Muhtarı İsmail Öztürk, Şeyhyayla Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Demir, Dargıl Mahallesi Muhtarı Mehmet Kurt, Gülpınar Mahallesi Muhtarı Deniz Peker, Salur Mahallesi Muhtarı Hasan Ülker ve Kobaklar Mahalle Muhtarı Mehmet Deniz'i mahallelerinde ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları ile faaliyete alınan projelerin kendilerini ve mahalle halkını oldukça mutlu ettiğini belirten muhtarlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyeleri muhtarlara takdim edildi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin mahalle ziyaretlerine devam edeceği belirtildi.

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