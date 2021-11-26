BÜYÜKŞEHİR FEQİYE TEYRAN TÜRBESİNİN ÇEVRESİNİ ONARDI

VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi Kürt edebiyatının önemli şairlerinden Feqiye Teyran'ın türbesinin bakım onarım ve çevre düzenlemesini yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray ilçesinde bulunan Feqiye Teyran türbesinin çevresini yeniledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler türbe etrafında bulunan ahşap patika yolunu doğasına uygun patika taşı kaplatılarak yenilendi.

Feqiye Teyran'ın türbesinin bakım ve onarım işlerini yaptıklarını dile getiren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Serkan Başdinç, "Her yıl binlerce yerli yabancı ziyaretçisi olan Feqiye Teyran türbesinin onarım işlerini yaptık. Türbe etrafında çöken mermerler yenisi ile değiştirilerek, türbeye çıkan yol patika taşı ile kaplatıldı. Gerekli bakım ve onarım işleri yaptık" dedi.

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