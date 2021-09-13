Büyükşehir, Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nı Gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, korona virüs tedbirleri kapsamında Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

32 asıl, 14 ek gündem maddesi olmak üzere 46 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

MİSURATA BELEDİYESİ İLE KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ İMZALANACAK

Mecliste, Türkiye Cumhuriyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Libya Devleti Misurata Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi protokolü imzalamak amacıyla yapılacak yurtdışı görevlendirmesi talebi de görüşüldü.

Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda şehit olan Sindelhöyüklü Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, şehit ailesine baş sağlığı diledi.

Büyükkılıç ayrıca korona virüse yakalanan Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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