Büyükşehir, evinde Covid tedavisi görenlere yemek dağıtımını sürdürüyor
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Büyükşehir, evinde Covid tedavisi görenlere yemek dağıtımını sürdürüyor

13.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:22
Büyükşehir, evinde Covid tedavisi görenlere yemek dağıtımını sürdürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi evinde Covid tedavisi gören, karantinasında olan ve ihtiyacı olduğunu bildiren hastalara yemek dağıtmayı sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi evinde Covid tedavisi gören, karantinasında olan ve ihtiyacı olduğunu bildiren hastalara yemek dağıtmayı sürdürüyor. Büyükşehir, ikinci dalga başladığından bu yana korona virüs hastalarına 24 bin 615 adet sıcak yemek dağıttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının ikinci dalgası nedeniyle karantinadaki vatandaşlara yemek dağıtımını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, bugüne dek Covid-19 hastalarına 24 bin 615 adet sıcak yemek dağıttı. Toplamda 8 bin 52 haneye ulaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Grand Plaza'ya ait ekipler belediyeye gelen talepler doğrultusunda metropol ilçelerde yemek dağıtıyor. Büyükşehir ekipleri, koruyucu kıyafetleriyle sosyal mesafe ve hijyen koşullarına dikkat ederek yemekleri kapıya bırakıyor. - İZMİR

Büyükşehir, evinde Covid tedavisi görenlere yemek dağıtımını sürdürüyor
Büyükşehir, evinde Covid tedavisi görenlere yemek dağıtımını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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