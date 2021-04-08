Büyükşehir'den Soma'ya Teknik inceleme ziyareti
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Büyükşehir'den Soma'ya Teknik inceleme ziyareti

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Büyükşehir'den Soma'ya Teknik inceleme ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Zafer Kalkınma Ajansı'ndan hibe desteği alınarak, Soma Belediyesi tarafından fizibilite raporu hazırlatılan Soma Teknolojik Sera alanı ile ilgili incelemelerde bulundu.

Soma'ya bağlı Yırca Mahallesi sınırında bulunan Soma Santral Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait eski kül döküm arazisi olan parseller üzerine, yine Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin termik santralinin mevcut ısısıyla ısıtılacak Teknolojik Sera Bölgesi kurulması yönünde Soma Belediyesi tarafından fizibilite raporu hazırlatılmıştı.

Hazırlanan ilgili fizibilite raporu ile teknolojik sera bölgesinin hayata geçirilebilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nce sahada incelemelerde bulunuldu. Alanda yapılan incelemeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli teknik personeller katıldı. İncelemenin ardından fizibilite raporu ile ilgili teknik toplantı da gerçekleştirildi. Madenciliğe alternatif istihdam sektörlerinin oluşturulmasında öncelikli ilçeler arasına alınan Soma'da, Teknolojik Sera Bölgesiyle eski kül arazilerinin tarıma kazandırılması, yapılan yatırımla üretim, istihdam, ihracat ile bölge ekonomisinebüyük katkı sağlanması hedefleniyor. Bunlarla birlikte enerji verimliliğinin sağlanması, termal ve kimyasal kirlenmelerin azaltılması, kül deposunun üzerinin kapatılıp arazideki partiküllerin uçmasının engellenmesi de amaçlanıyor.

Kaynak: Bültenler

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