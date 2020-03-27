Büyükşehir'den sokak hayvanlarına 3 ton mama takviyesi Büyükşehir Belediyesi, hızla yayılan Covid-19 salgını sebebiyle besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmuyor.

Hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle insanların evden dışarıya çıkışlarının kısıtlı olması ve işletmelerin kapalı olmasından dolayı sokak hayvanları, besin kaynağı bulmakta zorluk çekmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu zor günlerde yaptığı mama yardımlarını artırarak sokak hayvanlarının umudu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince STK'lara 3 ton kedi-köpek maması dağıtıldı.

BESİN KAYNAĞI BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYORLAR

Tüm dünyada insanları olumsuz etkileyen koronavirüsü, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Restoranların, lokantaların, kafelerin geçici süre ile faaliyetlerine ara vermesi sebebiyle sokak hayvanları besin kaynağı bulmakta zorluk çekmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü de bu durumun sokak hayvanlarını ne kadar çok etkileyeceğini bildiği için mama desteği ile ilimizdeki 20 ayrı noktada çalışmalara yoğunluk verdi.

TOPLAMDA 3 TON KEDİ VE KÖPEK MAMASI DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nin dört bir yanına sokak hayvanları için günlük 500 kilogram mama dağıtıyor. Büyükşehir ayrıca, STK yöneticileri ve aktivistleri aracılığıyla da sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlıyor. Kocaeli'nde faaliyet gösteren derneklere 1.5 ton köpek maması ile 1.5 ton kedi maması dağıtıldı.

MAMA KABI VE MAMA DAĞITILAN STK'LAR

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği (KOCAELİDER) Başkanı Selama Pilatin Pek, Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği (GÖLVİST) Başkanı Gülçin Taşkın, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) Başkanı Gonca Çelik, KOÜ Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü ve Can Dostları Derneği Başkanı Sibel Erdem'e Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan mama kabı ve mamalar verildi.

Kaynak: Bültenler