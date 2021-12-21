BÜYÜKŞEHİR'DEN SEZAİ KARAKOÇ ANISINA ŞİİR ETKİNLİĞİ

VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Şiir İklimi" programlarına devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde şair, yazar ve ses sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen "Şiir İklimi" bu hafta Sezai Karakoç'u anısına düzenlenecek. Hacıbekir mahallesindeki Kültür Merkezinde yapılacak olan program da Erkan Düz, Burhan Kırıcı, Cem Düzova ve Ramazan Yıldırımçakar konuk şair olarak yer alacak.

22 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek program saat 13. 30 da başlayacak.

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