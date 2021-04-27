Büyükşehir'den Salihli Terminaline İnceleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'den Salihli Terminaline İnceleme

Büyükşehir'den Salihli Terminaline İnceleme
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Salihli ilçe ziyaretinde otobüs terminalinde incelemelerde bulunarak, terminalde faaliyet gösteren firmaların taleplerini dinledi, Şoförler Odası'na ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Salihli'de otobüs terminalinde incelemelerde bulundu. Yıldırım'a incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve yetkililer eşlik etti. Terminaldeki eksiklikleri yerinde inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, terminalde faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinden gelen peronların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve bekleme yerlerinin düzenlenmesi konusunda talepleri dinledi.

Şoförler Odası Ziyaret Edildi

Ertuğrul Yıldırım, terminaldeki incelemesi sonrasında Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı'yı makamında ziyaret etti. Toplu taşıma kooperatiflerinin temsilcileri ve üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Yıldırım, kooperatif temsilcilerinin istek ve talepleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Yıldırım, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletmek üzere sizlere ziyarette bulundum. Başkanımızın talimatları üzerine esnaflarımıza Pandemi sürecinde desteklerimiz oldu. Bu destekler imkanlar ölçüsünde devam edecek. Esnaflarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. Ertuğrul Yıldırım, terminalde faaliyet gösteren firma temsilcilerine ve şoförler odası başkanı ile üyelerine hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

16 yaşındaki zihinsel engelli kızı gelin yapmak için kaçırdılar
16 yaşındaki zihinsel engelli kızı gelin yapmak için kaçırdılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Özcan Deniz Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den Salihli Terminaline İnceleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 19:02:36. #1.14#

title