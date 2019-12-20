Büyükşehir'den Münir Nurettin Selçuk şarkıları konseri

20.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:29

Konseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de izledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Onat Kutlar Salonu'nda gerçekleştirilen konserde izleyenler Türk Sanat Musikisinin ölümsüz isimlerinden şarkıcı ve besteci Münir Nurettin Selçuk'un unutulmaz eserleriyle kah duygulandı kah eğlendi. Muhtar Küçükkömürcü şefliğindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musiki Korosu, dinleyenlerin adeta kulağının pasını sildi. Başta Nihavend, Hicaz, Kürdilihicazkâr makamları olmak üzere değişik makamlarda seslendirilen 20 farklı eserle koro, salonu büyüledi. Konserin devamında Münir Nurettin Selçuk'un sevilen şarkısı "Kalamış" şarkısını bütün salon beraber söyledi.

Konserin ardından konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başta koro şefi Küçükkömürcü olmak üzere bütün koroya teşekkür ederek, "Kültürüyle, sanatıyla, sanatçısıyla yükselen bir Gaziantep yolculuğumuz 2020 yılında da devam edecek. Bu güzel eserleri hep birlikte dinleyerek musikinin birleştiriciliğini ve ruhun gıdası olduğunu bu salonda bütün Gaziantep'e ve dünyaya ilan edeceğiz.Sürdürülebilirlik çok önemli. Başlamak ve devam etmek büyük bir azim ve aşk istiyor. Buradaki herkes bunun en güzel örnekleri" dedi.

Kaynak: Bültenler