Büyükşehir'den Miniklere Özel Yaz Programı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi ile Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi'nde yaz programı başlatıldı. 4-9 yaş aralığındaki miniklere yönelik ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklere katılmak için velilerin kayıt yaptırması yeterli olacak.



Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı'nda yer alan Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi, yaz aylarında da çocuklara kapılarını açık tutuyor. Müzede başlatılan yaz programı kapsamında hafta içi 3 gün İl Müftülüğü'ne bağlı Yaz Kur'an Kurslarına devam eden çocuklar randevulu olarak ağırlanacak. Randevu için kurs görevlilerinin 1 hafta önceden müzeyle irtibata geçerek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Müzedeki etkinliklere katılabilmeleri için randevu alınacak öğrenci gruplarının en az 10 en çok 30 kişiden oluşması gerekiyor.



Müzeyi gezip etkinliklere katılabiliyorlar



Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi'nde hafta sonları ise serbest katılımlı olarak faaliyet gösterecek. Cumartesi günleri 09.30-12.00 saatleri arasında 4-6 yaş gruplarındaki çocuklar, 13.30-16.00 arasında ise 7-9 yaş gruplarındaki çocuklar kabul edilecek. Pazar günleri de 09.30-12.00 saatleri arasında 7-9 yaş gruplarındaki çocuklar, 13.30-16.00 arasında ise 4-6 yaş gruplarındaki çocuklar müzeden yararlanabilecek. 4-6 yaş grubu için 15 kişilik sınıf kontenjanı belirlenirken, 7-9 yaş grupları için 20'şer kişilik kontenjan planlaması yapıldı.



Veliler, 1 hafta önceden kayıt yaptırmak suretiyle çocuklarının etkinliklerden yararlanmasını sağlayabilecek. Her hafta farklı iki etkinlikle miniklerin 4 hafta boyunca devam edebilecekleri program kapsamında ayrıca Hacivat-Karagöz gösterisi yapılacak ve bahçe oyunları oynanacak. Müzedeki oyun objeleri de gezilip görülebilecek. Etkinliklerden yararlanmak için Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi'ni ziyaret ederek kayıt yaptırılabileceği gibi 0549 570 42 52 numaralı telefondan da iletişime geçilebiliyor.



Sportif aktiviteler



Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi'nde ise kayıt yaptıran 4-7 yaş aralığındaki miniklerde yönelik Pazartesi ve Salı günleri saat 10.00-11.30 arasında, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 13.30-15.00 saatleri arasında sportif etkinlik düzenleniyor. - MALATYA