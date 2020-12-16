Büyükşehir'den Medeniyet Söyleşileri bilgi yarışması
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Büyükşehir'den Medeniyet Söyleşileri bilgi yarışması

16.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:12
Büyükşehir'den Medeniyet Söyleşileri bilgi yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce gerçekleştirilen "Medeniyet Söyleşileri" programlarının içeriklerinden yola çıkılarak online bilgi yarışması düzenlenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce gerçekleştirilen "Medeniyet Söyleşileri" programlarının içeriklerinden yola çıkılarak online bilgi yarışması düzenlenecek. Bilgi yarışmasına son başvuru tarihi ise 5 Ocak 2021 belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı, vatandaşa medeniyet kodlarını hatırlatmak, toplumun edebiyat ve sanatla olan bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla şu ana kadar organize ettiği Medeniyet Söyleşileri programlarından faydalanarak belirlediği 50 soru üzerinden online bilgi yarışması gerçekleştirecek. Yarışmaya Türkiye sınırları içerisindeki tüm vatandaşlar başvurabilecek. Sorular test formunda hazırlanarak 4 şıktan oluşacak. Kurul, www.youtube.com/GBBDEGKUR hesabından yayınlanan "Medeniyet Söyleşileri" videolarından soruları hazırlayacak. Vatandaşlar, yarışmanın ön başvuru formuna Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin resmi WEB sayfasından ulaşarak 5 Ocak 2021 tarihine kadar katılım sağlayabilecek.

Yarışmada, her soru 2 puan değerinde olacak ve toplamda 50 soru, 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacak. Eşit puan ile derece alan yarışmacıların ödülleri canlı yayında kura çekimiyle belirlenecek. Ödül töreninde ise birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye bisiklet ve mansiyon ödülü olarak da yarışmacılara kitap seti verilecek.

Öte yandan olası bir durumda yarışmanın organizatörü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, başvuru sürecinde yarışma şartnamesinde değişiklik yapma, yarışmayı erteleme ve iptal etme hakkına sahip olacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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