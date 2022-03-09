Büyükşehir'den MCBÜ'lü Öğrencilere Çorba İkramı

MANİSA (Bültenler) - Çorbalarını alan öğrenciler Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsündeki öğrencilere çorba dağıtımına devam ediyor. Soğuk havalarda derse yetişmek için çaba gösteren öğrencilere dağıtılan çorbalardan dolayı, öğrenciler Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. İlk defa çorba aldığını söyleyen Umut Aydın, "Güzel bir çalışma olmuş. Öğrencilere çok büyük yararı var, faydası var. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi. Manisa'ya başka bir şehirden geldiğini söyleyen Yunus Topaç, "Ben Samsunluyum. İlk defa bir üniversitede öğrencilere çorba dağıtıldığını görüyorum. Yurtta kalıyoruz, derslerden dolayı sabah kahvaltı yapamıyoruz. Buradan çorbamızı alıp, derse geçiyoruz. Çok yararlı bir durum öğrencilere. Sabahları kahvaltı yapamadığımız zaman, öğrenci olduğumuzdan dolayı dışarıda da çok fazla para harcayamıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi. Üniversitede böyle bir desteğin güzel olduğunu söyleyen Talha Albayrak, "Durumu iyi olmayan öğrenci arkadaşlarımız var, kahvaltı yapmadan gelenler olabiliyor. Birkaç haftadır görüyorum dağıtım yapılıyor. Güzel bir çalışma, devamını diliyorum" diye konuştu. Öğrenciler için çok faydalı olduğunu söyleyen Ergün Temiz, "Sabahları en azından boğazımızdan sıcak bir çorba geçiyor" dedi. Öğlen ve akşam yemeklerini okulda yediklerini söyleyen Mehmethan Çetinkaya ise, "Sabah çorbamız da çok iyi oldu. Bu dağıtımdan dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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