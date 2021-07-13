Büyükşehir'den Kulalı Hayvan Üreticilerine Gölet Desteği

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Kula ilçesine bağlı Çarıkballı Mahallesi'ne yeni hayvan içme suyu göleti yapımı için çalışmalara başlandı.

Çalışmadan memnuniyet duyan Çarıkballılı üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere yönelik projeleriyle her alanda çiftçinin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarı ve vatandaşlardan gelen talep üzerine, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kula ilçesine bağlı Çarıkballı Mahallesi'nde yeni hayvan içme suyu göleti yapım çalışmalarına başladı. Mahallede bulunan besi hayvanlarının yanında, yaban hayvanlarının da faydalanacağı gölette çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine vizyon oluşturduğunu ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Her alanda üreticilerimizin yanındayız. Hayvan içme suyu göletleri çalışmalarımız da hayvancılığın yaygın olduğu ilçelerimizde kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda Kula ilçemiz Çarıkballı Mahallesi'nde yeni gölet yapım çalışmalarına başladık. Merada otlayan besi hayvanlarının ve yaban hayvanlarının özellikle yaz aylarında daha da ihtiyaç duyduğu temiz su kaynağını bu göletler vasıtasıyla sağlamış oluyoruz. Üreticimize desteklerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler