Büyükşehir'den Kastamonu Bozkurt'a destek eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'den Kastamonu Bozkurt'a destek eli

Büyükşehir'den Kastamonu Bozkurt'a destek eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü selden etkilenen Kastamonu Bozkurt ilçesine destek eli uzattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü selden etkilenen Kastamonu Bozkurt ilçesine destek eli uzattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışlar ve buna bağlı olarak oluşan selden etkilenen Kastamonu Bozkurt ilçesine destek eli uzattı. İçme suyu tankeri ve iki personel ile afet bölgesine ulaşan İSU ekibi, felaketin izlerinin biran önce ortadan kaldırılması için yapılan yardım çalışmalarına destek oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde yaşanan deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerde sadece komşu illere değil tüm afet bölgelerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz'de yaşanan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu Bozkurt ilçesine, Büyükşehir İSU Genel Müdürlüğü destek ekiplerini yolladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla 1 içme suyu tankeri ve 2 personel ile bölgeye ulaşan İSU ekibi, AFAD ile koordineli olarak çalışmalara katıldı. Ekip, bölgede yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için Bozkurt Devlet Hastanesi'nin içme suyu ihtiyacı ile temizleme çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Batı Karadeniz'in birçok bölgesinde yaşanan sel afetinden dolayı üzgünüz. Bu afetin yaralarını sarmak için biz de bölgeye ekip desteğinde bulunduk. Ekibimiz ihtiyaç olduğu süre boyunca bölgede çalışmalara katılacaktır. Bu vesile ile sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim, bu tür afetlerden insanımızı, ülkemizi ve dünyamızı korusun" diye konuştu. - KOCAELİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Büyükşehir'den Kastamonu Bozkurt'a destek eli
Büyükşehir'den Kastamonu Bozkurt'a destek eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel bölgesinde) Diğer afetlerde olduğu gibi fevkalade bir durum olmadıkça inşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Diğer afetlerde olduğu gibi fevkalade bir durum olmadıkça inşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel bölgesinde) Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde...
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgelerindeki vali ve kaymakamlarla telefonda görüştü
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgelerindeki vali ve kaymakamlarla telefonda görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Deniz Akkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Merve Çoban Hakan Reçber Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir'den Kastamonu Bozkurt'a destek eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 17:42:06. #1.14#

title