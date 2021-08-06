Büyükşehir'den Develi'ye 1 milyon 700 bin liralık yatırım
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Büyükşehir'den Develi'ye 1 milyon 700 bin liralık yatırım

Büyükşehir'den Develi'ye 1 milyon 700 bin liralık yatırım
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi'nin Epçe Mahallesi'nde 1 milyon 700 bin liraya mal olan "Kapalı Devre Basınçlı Su Sistemi Projesi"ni hizmete açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi'nin Epçe Mahallesi'nde 1 milyon 700 bin liraya mal olan "Kapalı Devre Basınçlı Su Sistemi Projesi"ni hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tesisin açılışına Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, elektrik ve su tasarrufunu en güzel şekliyle uygulayan bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hizmet etmek için gece gündüz demeden çırpındıklarını aktaran Büyükkılıç, "Kim ne derse desin, ilçeleriyle, insanlarıyla, hayırseverleriyle, Kayseri'miz bir başka güzel. Kayseri'miz gelişiyor, güzelleşiyor. Hem birbirimizin kıymetini bileceğiz hem şehrimizin hem ilçelerimizin ve köylerimizin kıymetini bileceğiz. Allah bizlere doğduğumuz topraklarda hizmet etme fırsatı vermiş, bizler de sizlere layık olma yolunda gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Develi'ye hizmetlerinin süreceğini belirten Büyükkılıç, insanların doğdukları topraklarda yaşamlarını sürdürmeleri için gereken destekleri vereceklerini kaydetti.

1 milyon 700 bin lira maliyeti bulunan Kapalı Devre Basınçlı Su Sistemi Projesi'nin 1 milyon 200 bin lirası Büyükşehir Belediyesi tarafından, 500 bin lirasının ise Öksüt Madencilik tarafından karşılandı.

İlçede çeşitli ziyaretlerde de bulunan Büyükkılıç, Epçe Mahalle Muhtarı Yusuf Tekin ile bir araya gelerek, vatandaşların taleplerini de dinledi.

Büyükkılıç, mahalle sakini Muzaffer Özsoy'a hayatını kaybeden annesi için taziye ziyaretinde de bulundu.

Epçe Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgisi ve sıcak ev sahipliği ile karşılaşan Büyükkılıç, Epçe Sultan Türbesi'nde dua etti.

Büyükşehir'den Develi'ye 1 milyon 700 bin liralık yatırım
Büyükşehir'den Develi'ye 1 milyon 700 bin liralık yatırım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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